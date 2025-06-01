ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 2–8 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 2 до 8 червня?

Телець

Тельцям дуже важливо знати, що розбіжності з коханою людиною, які існують у них щодо того чи іншого питання, — не привід для сварок, і тим більше — для розлучення. Не варто силоміць схиляти партнера на свій бік, який здається їм єдино правильним. По-перше, найімовірніше, що це не так, а по-друге, якщо він беззастережно визнає правоту представників знака, останнім, як це не дивно прозвучить, стане з ним нудно, як буває завжди, коли з ними не сперечаються.

Стрілець

Стрільцям — переважно тим із них, хто встиг поставити хрест на особистому житті — зірки переконливо доведуть, що вони погарячкували й поквапилися. Зустріч, яка може відбутися цього тижня, переконає їх у протилежному: вона стане початком тривалих і — що дуже важливо — щасливих стосунків, про які представники знака досі не могли і мріяти. Головне — не проминути рідкісний шанс на особисте щастя, яке вони — через свою запальність — можуть втратити.

Риби

Риби цілком можуть розраховувати на появу на своєму горизонті людини, яку вони давно не бачили, але, незважаючи на всі старання, так і не змогли забути. Те, як розвиватимуться їхні стосунки в подальшому, залежить лише від бажання самих представників знака та їхнього вміння спілкуватися легко, не допускаючи в майбутньому сварок і конфліктів: вони, як відомо, — поганий фундамент для взаємного кохання. А з минулих подій важливо зробити висновки, щоб не повторювати своїх помилок надалі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie