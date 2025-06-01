Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 2–8 червня

Кохання / © Associated Press

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Зміст Телець Стрілець Риби

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 2 до 8 червня?

Телець

Тельцям дуже важливо знати, що розбіжності з коханою людиною, які існують у них щодо того чи іншого питання, — не привід для сварок, і тим більше — для розлучення. Не варто силоміць схиляти партнера на свій бік, який здається їм єдино правильним. По-перше, найімовірніше, що це не так, а по-друге, якщо він беззастережно визнає правоту представників знака, останнім, як це не дивно прозвучить, стане з ним нудно, як буває завжди, коли з ними не сперечаються.

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Стрілець

Стрільцям — переважно тим із них, хто встиг поставити хрест на особистому житті — зірки переконливо доведуть, що вони погарячкували й поквапилися. Зустріч, яка може відбутися цього тижня, переконає їх у протилежному: вона стане початком тривалих і — що дуже важливо — щасливих стосунків, про які представники знака досі не могли і мріяти. Головне — не проминути рідкісний шанс на особисте щастя, яке вони — через свою запальність — можуть втратити.

Риби

Риби цілком можуть розраховувати на появу на своєму горизонті людини, яку вони давно не бачили, але, незважаючи на всі старання, так і не змогли забути. Те, як розвиватимуться їхні стосунки в подальшому, залежить лише від бажання самих представників знака та їхнього вміння спілкуватися легко, не допускаючи в майбутньому сварок і конфліктів: вони, як відомо, — поганий фундамент для взаємного кохання. А з минулих подій важливо зробити висновки, щоб не повторювати своїх помилок надалі.