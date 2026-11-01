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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 2–8 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 2 до 8 листопада?

Рак

Ракам не варто утримувати поруч кохану людину, яка з якихось — відомих лише їй — причин вирішила вийти зі стосунків. Що сильніше вони намагатимуться «натягнути повідець» і продовжити цей зв’язок, то наполегливіше їхній партнер прагнутиме до «дверей» з написом «Вихід».

А ось якщо відпустити його на всі чотири боки, він, можливо, здивується і змінить своє рішення. Тож треба добре поміркувати, чи варто нав’язувати іншій людині свою волю.

Козоріг

Козорогам, які через властиву їм від природи впертість довели стосунки з коханою людиною до межі розриву, ще не пізно схаменутися і повернути все на свої місця.

Для цього необхідно — яким би дивним це не видалося для представників знака — визнати, що їхній партнер теж має право на свою думку, навіть якщо вона зовсім не збігається з їхнім власним уявленням про те, як правильно — чи неправильно — вчиняти в тій чи іншій ситуації, і все владнається.

Водолій

Водолії, які вже давно живуть в очікуванні важливої зустрічі, здатної докорінно — і, звісно, на краще — змінити все їхнє життя, повинні знати: їхній час настав. Існує ймовірність, що вона відбудеться саме в цей час, до чого бажано морально підготуватися.

Також дуже важливо розуміти, що поруч із цією людиною усе може скластися зовсім не так, як вони уявляли собі у своїх мріях, що, втім, не означає, що їхній новий світ стане гіршим за колишній — він просто буде іншим.

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