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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 21 до 27 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Гороскоп кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 21 до 27 квітня?

Близнята

Близнятам — особливо тим, хто нещодавно розлучився зі своїм партнером — не варто замикатися в собі, уникаючи нових стосунків. Зірки застерігають представників знака від перенесення колишнього — негативного — досвіду на нинішній день, оскільки це навряд чи добре позначиться на їхньому особистому житті. Найкраще, що можна зробити в цей час — спробувати відкрити нову сторінку свого життя — можливо, цього разу все складеться так, як вони того хочуть.

Терези

Терезам, які — винятково з власної вини — посварилися з близькою людиною, не варто шукати втіхи в чужих обіймах. Нові стосунки в такому разі побудувати однаково не вдасться, а ось нинішні можуть виявитися безповоротно зруйнованими. Можливо, набагато простіше — і краще — знайти шляхи для примирення. Щоправда, для цього представникам знака доведеться визнати, що вони не мали рації, а це зазвичай дається їм непросто, проте іншого виходу немає.

Водолій

Водоліям — якщо, звісно, вони хочуть зберегти стосунки з коханою людиною на їхньому нинішньому рівні — не варто вирішувати спірні питання, вперто наполягаючи на своєму. Необхідно — хоча б на рівні здогаду — припустити, що близька людина має підстави вважати: істина — на її боці. В будь-якому разі розумний компроміс, який необхідно шукати в ситуації, що склалася, допоможе не посваритися і зберегти зв’язок, яким обидві сторони дорожать.

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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