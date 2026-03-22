Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 23–29 березня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 23 до 29 березня?

Близнята

Близнятам, які переживають кризу у стосунках, потрібно розуміти: ситуація, яка склалася, зовсім не означає, що почуття, які утримують партнерів поруч одне з одним, згасли. Важко прожити життя, жодного разу не посварившись, до того ж таке — вдаване — блаженство радше свідчить про протилежне — відсутність інтересу до того, хто перебуває поруч. Важливо не впадати у відчай, а шукати шляхи знаходження спільної мови, що, втім, бажано робити завжди, не чекаючи на відкрите протистояння — сварки й конфлікти.

Діва

Дівам, перш ніж дозволити нешкідливому флірту перетворитися на серйозний роман, варто подумати про те, чи варте їхнє теперішнє — щасливе та стабільне — становище сумнівних перспектив в особистому житті, які перед ними відкриваються. Якщо відповідь позитивна, можна сміливо робити рішучий крок уперед, кидаючись, як сказали б автори любовних романів, у вир своєї пристрасті. Але, можливо, вона буде негативною, тож у такому разі не варто втрачати те, що в нових стосунках, найімовірніше, не вдасться повторити.

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять не звертати увагу на чутки та плітки щодо коханої людини, які нав’язливо доноситимуть до їхнього відома люди навколо. Представникам знака важливо зрозуміти, яку мету переслідують «доброзичливці», тоді все одразу стане на свої місця. Головне — доки чужий намір не стане зрозумілим до найдрібніших деталей — не принизити кохану людину несправедливою підозрою. Такі образи подібні до тріщин у кераміці: їх неможливо до кінця усунути, а згодом вони можуть призвести до серйозного розколу.

