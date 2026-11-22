Озеро у формі серця / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 23 до 29 листопада?

Реклама

Овен

Овнам притаманна стрімкість: вони не лише діють, а й роблять висновки дуже швидко, не завжди обміркувавши їх до кінця. Ось і зараз, коли в їхньому оточенні з’явиться незнайома людина протилежної статі, вони практично одразу ж вирішать, що вона їм не підходить, і — гарантовано помиляться.

Реклама

Тому зірки настійно рекомендують їм придивитися до нового знайомого уважніше та не робити поспішних висновків, інакше вони можуть втратити чудову нагоду зустріти свою долю, що стане для них непростимою помилкою.

Козоріг

Козорогів пов’язують із їхнім нинішнім партнером давні й довірливі стосунки, тому почувши неприємні чутки про цю людину, не варто вірити їм одразу й беззастережно.

Перш ніж зробити будь-які — особливо доленосні — висновки, потрібно спокійно й без поспіху перевірити всі факти та з’ясувати правду, а вже потім вирішувати, як вчинити в кожному конкретному випадку. Невиправданий поспіх може не лише завдати близькій людині несправедливої образи, а й остаточно — та безповоротно — зіпсувати стосунки з нею.

Водолій

Водоліям, які вирішили розлучитися з близькою людиною, з якою живуть уже давно і, як їм здавалося, щасливо, не варто поспішати з таким відчайдушним кроком. Після цього повернути колишні — довірливі — стосунки вже не вдасться, тож треба як слід подумати, чи варто втрачати людину, яка за довгі роки стала не лише партнером, а й справжнім другом, лише тому, що представникам знака захотілося новизни в особистому житті.

Реклама

Перш ніж винести остаточний вердикт, було б непогано повернутися у минуле та згадати все те хороше, що пов’язувало представників знака з коханою людиною.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів