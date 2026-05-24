Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 25–31 травня

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 25 до 31 травня?

Рак

Ракам, які щодо особистих стосунків тимчасово залишаються осторонь, варто сприймати це не як вимушену самотність і покарання долі, а як стартовий «майданчик» для майбутніх взаємин. У цей час можна — і потрібно — змінити імідж та зайнятися своєю фізичною формою. Не зайвим буде й відпочинок, особливо біля моря, результатом якого стане засмага — вона додасть представницям знака привабливості. Тоді появу нового знайомого, яка відбудеться найближчим часом, можна буде зустріти у всеозброєнні.

Діва

Дівам, чиї стосунки з колись коханою людиною останнім часом тримаються буквально на волосині, не варто сприймати ймовірне розставання як особисту трагедію. Навпаки, воно перегорне стару сторінку їхнього життя і відкриє нову, вдалішу та щасливішу. А для нового кохання бажано «розчистити» місце, тож із колишнім партнером доведеться розстатися. Що ж стосується представників знака, то вони не лише нічого не втратять, а ще й набудуть — у будь-якому разі дихати їм після розриву стане набагато легше.

Скорпіон

Скорпіонам, чия друга половинка вже доволі тривалий час живе за кордоном, найголовніше — не втратити віру в те, що почуття цієї людини такі ж сильні, як і колись. Можливо, вона не так часто може про це говорити або підтверджувати своє ставлення справами, та це не означає, що воно змінилося чи, тим паче, пішло на спад. Просто час — та обставини — наразі не сприяють яскравому висловлюванню емоцій, і це треба врахувати та не вимагати від свого партнера надто багато — головне, що він кохає так само сильно, як і раніше.

