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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 26 жовтня — 1 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 26 жовтня до 1 листопада?

Овен

Овнам, які завжди і скрізь поспішають, хоча б іноді варто трохи пригальмувати, особливо якщо йдеться про серйозні життєві події.

Зараз вони вирішили офіційно оформити стосунки з коханою людиною і наполягають на тому, щоб усе відбулося якомога швидше.

Навіщо така терміновість — найімовірніше, цього не знають навіть самі представники знака, але побачивши мету, вони зазвичай не помічають перешкод, а отже, ніхто, крім них самих, не зможе їх зупинити, тож найкращий спосіб для них — звернутися до власного внутрішнього голосу.

Діва

Діви, які вже встигли пошкодувати про те, що наговорили грубощів близькій людині та поставили стосунки з нею на межу розставання, і хотіли б вибачитися та помиритися, проте не знають, як це зробити.

Зірки вважають, що найоптимальніший спосіб — це й найпростіший: не варто зволікати, сподіваючись, що все владнається само собою.

Бажано поговорити зі своїм партнером, визнавши, що помилялися, і водночас розповісти йому про своє бажання налагодити взаємини. Можна дати стовідсоткову гарантію того, що він із радістю сприйме таку пропозицію.

Терези

Терези зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що відстань для почуттів — звісно, якщо вони не вдавані й не поверхневі, а справжні — не є перешкодою.

Уже досить тривалий час — з цілком об’єктивних причин — вони перебувають у розлуці з коханою людиною, але це не лише не руйнує їхні стосунки, а й, навпаки, покращує їх.

А довгоочікувана зустріч, яка цілком може відбутися цього тижня, стане доказом справедливості цього — втім, досить простого — твердження.

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