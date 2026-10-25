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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 26 жовтня — 1 листопада
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 26 жовтня до 1 листопада?
Овен
Овнам, які завжди і скрізь поспішають, хоча б іноді варто трохи пригальмувати, особливо якщо йдеться про серйозні життєві події.
Зараз вони вирішили офіційно оформити стосунки з коханою людиною і наполягають на тому, щоб усе відбулося якомога швидше.
Навіщо така терміновість — найімовірніше, цього не знають навіть самі представники знака, але побачивши мету, вони зазвичай не помічають перешкод, а отже, ніхто, крім них самих, не зможе їх зупинити, тож найкращий спосіб для них — звернутися до власного внутрішнього голосу.
Діва
Діви, які вже встигли пошкодувати про те, що наговорили грубощів близькій людині та поставили стосунки з нею на межу розставання, і хотіли б вибачитися та помиритися, проте не знають, як це зробити.
Зірки вважають, що найоптимальніший спосіб — це й найпростіший: не варто зволікати, сподіваючись, що все владнається само собою.
Бажано поговорити зі своїм партнером, визнавши, що помилялися, і водночас розповісти йому про своє бажання налагодити взаємини. Можна дати стовідсоткову гарантію того, що він із радістю сприйме таку пропозицію.
Терези
Терези зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що відстань для почуттів — звісно, якщо вони не вдавані й не поверхневі, а справжні — не є перешкодою.
Уже досить тривалий час — з цілком об’єктивних причин — вони перебувають у розлуці з коханою людиною, але це не лише не руйнує їхні стосунки, а й, навпаки, покращує їх.
А довгоочікувана зустріч, яка цілком може відбутися цього тижня, стане доказом справедливості цього — втім, досить простого — твердження.
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