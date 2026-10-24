Фінансовий гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 жовтня до 1 листопада?

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Овен

Справи, за які доведеться взятися в цей час, мають бути справді грандіозними — лише так на них вдасться заробити, а дрібні й незначні завдання виявляться марною тратою часу та сил.

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Телець

Професійний — а отже, і фінансовий — успіх чекає на тих, хто зможе працювати за заздалегідь складеним чітким планом, не відволікаючись на постійні перекури та порожні розмови, які забирають час і сили.

Близнята

У разі нестачі коштів — а таке трапляється й із представниками цього заможного знака — варто звернутися по допомогу до близьких людей — рідних чи друзів; вони нададуть її без зайвих запитань і зауважень

Рак

Незважаючи на те, що до досягнення важливої професійної — і фінансової — мети залишилося всього кілька кроків, поспішати з ними не варто: можна припуститися прикрої помилки, яка зведе нанівець усі зусилля.

Лев

Несподіваний — а тому особливо приємний — прибуток, який представники цього знака отримають у цей час, важливо витратити з розумом: наприклад, можна придбати речі, про які вони давно, але поки що марно мріяли.

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Діва

Для представників цього знака, які вже давно роздумували над дуже потрібним, але дорогим закупом, є гарна новина: їхній час настав — усе, придбане в цей період, слугуватиме вірою й правдою довгі роки.

Терези

Цей період буде особливо сприятливим для тих, чия професія пов’язана з творчістю; втім, навіть технічним фахівцям бажано підходити до розв’язання своїх завдань з креативної точки зору — так їм вдасться зробити справді неординарний крок.

Скорпіон

Цей тиждень — сприятливий час для фінансових операцій будь-якої складності, від незначних до серйозних, але особливо рекомендується укладати договори, розраховані на довгострокову перспективу.

Стрілець

Необхідно ретельно аналізувати інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших джерел: вона буде важливою та корисною у роботі, що, зі свого боку, позитивно позначиться на заробітній платі.

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Козоріг

Не варто займатися тим, що свідомо не приносить ані грошей, ані задоволення, адже це залишить неприємне відчуття даремно згаяного часу: цього можна уникнути, обравши справу, корисну в усіх відношеннях.

Водолій

Серйозні фінансові рішення краще відкласти хоча б на кілька тижнів, інакше можна припуститися прикрої помилки, а це спричинить серйозні — зокрема, й матеріальні — наслідки.

Риби

Пропозиція щодо нової посади, яка може надійти найближчими днями, виявиться справді перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, тож на неї можна відповісти згодою

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