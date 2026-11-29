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Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 30 листопада — 6 грудня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 30 листопада до 6 грудня?
Рак
Ракам не варто сподіватися на «милості від природи», очікуючи, коли все складеться начебто само собою — без жодних зусиль з їхнього боку. Схоже, настав час брати ініціативу у власні руки та робити рішучі кроки у стосунках із близькою людиною.
Уявлення про те, що жінка не повинна виявляти активність — лише пережиток минулого, який не варто тягти в сучасне життя: поставивши перед собою мету, треба діяти, а не вичікувати.
Терези
Терезам варто остаточно вирішити, як надалі складатимуться їхні стосунки з близькою людиною. Властива їм нерішучість давно перетворила спільне життя на справжні гойдалки, коли сьогодні у них свято, а завтра трагедія, і так — до нескінченності.
Замість того, щоб отруювати життя собі та коханій людині, потрібно ухвалити рішення: можливо, воно здасться складним, але принесе полегшення.
Стрілець
Стрільцям не варто поспішати, пришвидшуючи щойно розпочаті стосунки та наближаючи рішучі дії з боку близької людини.
Домогтися цього їм не вдасться, а от усе зіпсувати — цілком можливо, тож варто стримати своє нетерпіння і відпустити ситуацію: розвиваючись сама собою, вона владнається найкращим чином, чого вони навіть не очікують, тож не варто гнати коней — спокій у досягненні цілей себе виправдає.
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