Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 30 листопада до 6 грудня?

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Рак

Ракам не варто сподіватися на «милості від природи», очікуючи, коли все складеться начебто само собою — без жодних зусиль з їхнього боку. Схоже, настав час брати ініціативу у власні руки та робити рішучі кроки у стосунках із близькою людиною.

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Уявлення про те, що жінка не повинна виявляти активність — лише пережиток минулого, який не варто тягти в сучасне життя: поставивши перед собою мету, треба діяти, а не вичікувати.

Терези

Терезам варто остаточно вирішити, як надалі складатимуться їхні стосунки з близькою людиною. Властива їм нерішучість давно перетворила спільне життя на справжні гойдалки, коли сьогодні у них свято, а завтра трагедія, і так — до нескінченності.

Замість того, щоб отруювати життя собі та коханій людині, потрібно ухвалити рішення: можливо, воно здасться складним, але принесе полегшення.

Стрілець

Стрільцям не варто поспішати, пришвидшуючи щойно розпочаті стосунки та наближаючи рішучі дії з боку близької людини.

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Домогтися цього їм не вдасться, а от усе зіпсувати — цілком можливо, тож варто стримати своє нетерпіння і відпустити ситуацію: розвиваючись сама собою, вона владнається найкращим чином, чого вони навіть не очікують, тож не варто гнати коней — спокій у досягненні цілей себе виправдає.

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