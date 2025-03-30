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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 31 березня — 6 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп кохання / © Credits

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 31 березня до 6 квітня?

Близнята

Близнятам, які останнім часом, як їм здається, переживають не найлегші часи у стосунках з коханою людиною, варто звертати увагу не на слова, в яких вона може бути необачною і нестриманою, а на справи — саме вони покажуть справжнє до них ставлення. А вже з цих фактів потрібно робити важливі висновки про те, варто вірити партнерові та продовжувати вибудовувати з ним стосунки чи ні.

Терези

Терезам, які ніяк не можуть визначитися з тим, на кого з двох привабливих для них людей звернути свою увагу, зірки радять дослухатися до свого внутрішнього голосу. Саме він підкаже, з ким представникам знака буде максимально комфортно — передусім морально, але й матеріальний — та фізіологічний — складник також варто взяти до уваги, тож не треба ігнорувати інтуїцію.

Риби

Рибам зірки приготували сюрприз у їхньому особистому житті, який спочатку може поставити їх у глухий кут, та якщо поглянути уважніше, виявиться, що саме такий розвиток подій максимально сприятливий і щасливий для представників цього велелюбного знака. Людина, яка з’явилася в їхньому житті в цей час, миттєво переверне все з ніг на голову і стане єдиним претендентом на їхні руку й серце.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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