- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 31 березня — 6 квітня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 31 березня до 6 квітня?
Близнята
Близнятам, які останнім часом, як їм здається, переживають не найлегші часи у стосунках з коханою людиною, варто звертати увагу не на слова, в яких вона може бути необачною і нестриманою, а на справи — саме вони покажуть справжнє до них ставлення. А вже з цих фактів потрібно робити важливі висновки про те, варто вірити партнерові та продовжувати вибудовувати з ним стосунки чи ні.
Терези
Терезам, які ніяк не можуть визначитися з тим, на кого з двох привабливих для них людей звернути свою увагу, зірки радять дослухатися до свого внутрішнього голосу. Саме він підкаже, з ким представникам знака буде максимально комфортно — передусім морально, але й матеріальний — та фізіологічний — складник також варто взяти до уваги, тож не треба ігнорувати інтуїцію.
Риби
Рибам зірки приготували сюрприз у їхньому особистому житті, який спочатку може поставити їх у глухий кут, та якщо поглянути уважніше, виявиться, що саме такий розвиток подій максимально сприятливий і щасливий для представників цього велелюбного знака. Людина, яка з’явилася в їхньому житті в цей час, миттєво переверне все з ніг на голову і стане єдиним претендентом на їхні руку й серце.
Читайте також: