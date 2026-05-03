Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 4–10 травня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 4 до 10 травня

Телець

Тельцям, які давно та щасливо перебувають у стосунках, а, можливо, і у шлюбі, захочеться круто змінити своє життя, розлучившись із нинішнім партнером, тим паче, що у них з’явилася заміна, яку вони вважають не лише рівнозначною, а й такою, що перевершує теперішнього коханого. Зірки попереджають: їм дуже швидко доведеться переконатися в тому, що це не відповідає дійсності, тому поспішати з рішучими діями не варто. Бажано трохи зачекати — доти, доки не стане зрозумілою ймовірна — і дуже серйозна — помилка.

Терези

Терезам не варто переносити негативний досвід минулого на нові стосунки, які принесе їм життя в цей час. Те, що колись стало для представників знака причиною серйозної моральної травми, зовсім не обов’язково повториться на новому життєвому етапі, а, отже, відмовлятися від радості, яку несуть із собою нові почуття, не лише невиправдано, а й безглуздо. Тим же, кого такі поради не переконують, варто пригадати та проаналізувати все, що відбулося з ними в той — неприємний для них — період: уникнувши зроблених тоді помилок, можна на краще переписати сценарій нового кохання.

Козоріг

Для Козорогів, яким зірки приготували приємний сюрприз, що стосується особистого життя — нове й дуже важливе знайомство з людиною, яка може посісти важливе місце в їхньому житті, головне — самим усе не зіпсувати. За притаманною для представників знака звичкою вони можуть почати висувати до претендента на їхнє серце надмірно високі вимоги, що тому гарантовано не сподобається. У такому разі стосунки, які щойно розпочалися, можуть практично одразу ж і закінчитися, про що згодом доведеться пошкодувати, тож не варто надто прискіпуватися до нового знайомого.

