Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить 7-13 квітня

Гороскоп кохання / © Credits

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Зміст Телець Скорпіон Стрілець

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – з 7 по 13 квітня?

Телець

Тельцям, які в цей час можуть затоскувати у своєму колишнім, зірки наполегливо рекомендую упокорити свою гордість і впертість, що породжує її, і – здавалося б, що може бути простіше! - Зателефонувати тому, без кого вони їм так важко жити. Зробивши такий – у всіх відносинах простий – крок, представники знака зможуть налагодити відносини, що розхиталися останнім часом, залишиться тільки підтримувати їх на належному рівні і не свариться надалі.

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Скорпіон

Скорпіонам, чим старші вони стають, тим складніше порозумітися з претендентами на свою руку і серце, хоча з плином років їх потік не зменшується – представники знака залишаються привабливими для представників протилежної статі. Наступного тижня є сенс змінити гнів на милість, а роздратування – на нейтральне ставлення: ймовірність зустріти свою другу половинку зараз буде ймовірна як ніколи.

Стрілець

Стрільцям, яких цілком може спіткати любов прямо на робочому місці, перш ніж «пірнути» у почуття як у вир головою, все-таки варто хоча б трохи пригальмувати. Пауза необхідна їм для того, щоб задуматися: що вони робитимуть, коли яскравий і бурхливий, але, швидше за все, короткостроковий роман закінчиться, а рано чи пізно це обов'язково станеться. Чи зможуть вони так само спокійно працювати разом чи їм доведеться звільнитися?

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