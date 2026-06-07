Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 8–14 червня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 8 до 14 червня?

Овен

Овнам зірки не рекомендують кидатися у вир всіляких пригод з метою пошуку нових партнерів, з одним з яких можна побудувати інші — не завжди сталі — взаємини. Навпаки, треба звернути увагу на людину, яка вже доволі тривалий час перебуває поруч, оскільки саме тут можливі найяскравіші та найцікавіші події: вони виведуть наявні — а в деяких випадках такі, що здаються згаслими — стосунки на новий, перспективніший рівень. Головне — зробити в цей процес свій внесок, бажано — нарівні з партнером.

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Лев

Левам, яким би не було їхнє поточне становище щодо взаємин із протилежною статтю, зірки рекомендують морально приготуватися до зустрічі, яка повністю змінить їхнє життя. Особливо важлива вона для тих, хто — як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин — наразі самотній, оскільки це допоможе їм максимально влаштувати своє особисте життя. Але й тим, хто перебуває у стосунках, не варто нехтувати новим знайомством, можливим у цей час: існує ймовірність, що нові почуття витіснять старі.

Риби

Рибам — принаймні так вважають зірки — необхідно повністю переглянути свої погляди, як на стосунки з нинішнім партнером зокрема, так і на особисте життя загалом. Можливо, їм варто менше мріяти, а більше діяти: розповісти коханій людині про свої почуття, погодитися на романтичну зустріч або подорож, які надовго залишать по собі приємні спогади. Навіть якщо продовження в таких зустрічей і поїздок не буде, вони допоможуть представникам знака знову набути впевненості в собі, яка останнім часом почала вичерпуватися.

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