Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 9–15 листопада

Озеро у формі серця / © Associated Press

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Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 9 до 15 листопада?

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Телець

Тельці, які вже давно перебувають у стосунках із партнером з-за кордону, можуть отримати від нього пропозицію офіційно оформити їх, а потім і пожити разом, змінивши країну, де вони зараз перебувають, на нову.

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Зірки не дають порад щодо того, як вчинити в цій ситуації, справедливо вважаючи, що вирішувати повинні вони самі, проте все ж рекомендують не поспішати: зміни зрештою виявляться дуже серйозними, тому важливо ретельно зважити всі фактори за і проти.

Діва

Діви часто демонструють навколишнім — особливо близьким їм — людям зовнішню холодність, проте це не означає, що в їхній душі не вирують серйозні пристрасті. Так, у цей час їх може охопити напад ревнощів, для яких — і вони це чудово розуміють — у них немає жодних підстав.

Але, як відомо, ревнивці й не потребують реального приводу — вони отримують сумнівне задоволення від самих лише підозр. Головне — пам’ятати, що такі стосунки з коханою людиною можуть призвести до розриву.

Скорпіон

Скорпіонам, схоже, вже добряче набридло те, що їхній партнер не робить рішучих кроків, спрямованих на зміну офіційного статусу їхніх стосунків.

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Така невизначеність їх дратує, проте незважаючи на це, зірки все ж не радять форсувати події, наполягаючи на якнайшвидшому вирішенні питання. Близька людина повинна сама «дозріти» для таких — дуже важливих і відповідальних — життєвих змін: надмірний поспіх ще нікому не допоміг.

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