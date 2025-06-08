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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 9 до 15 червня?

Рак

Раки — особливо ті з них, хто ще не влаштував своє особисте життя — цілком можуть розраховувати на романтичну зустріч з людиною, яка здатна перевернути їхнє життя з ніг на голову — в романтичному значенні цього слова. Щоправда, зірки застерігають їх від знайомств на вулиці — це може бути небезпечно, а ось знайомі друзів чи родичів стануть підходящою кандидатурою для перспективних — зокрема й матримоніальних — стосунків.

Діва

Діви — навіть ті, які вже перебувають у стосунках — можуть зустріти людину, яку згодом захочуть назвати своєю другою половинкою, завдяки випадковості, яку інакше, як щасливою, і не назвеш. Висока ймовірність того, що вона, наприклад, помилиться номером або надішле лист на дуже схожу, але неправильну електронну адресу. Головне для представників знака — не скинути виклик і не перемістити повідомлення до кошика для сміття, адже тоді вийде, що доля даремно дала їм шанс.

Водолій

Водоліям, які потребуватимуть допомоги, варто звернутися до старого знайомого, з яким їх колись пов’язували романтичні почуття. Такий — в усіх розуміннях сприятливий — привід може стати тригером, який відновить почуття, що існували, але, схоже, так досі й не згасли. Головне — подбати про те, щоб причина, через яку представники знака звернуться по сприяння, була вагомою, інакше їх можуть запідозрити в маніпуляції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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