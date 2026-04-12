ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Міла Корольова
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 13 до 19 квітня?

Рак

На Раків можуть чекати серйозні зміни в особистому житті, яким вони мають посприяти самі: без активних дій і рішучих вчинків розраховувати на доленосні події їм не доводиться. У цей час найважливіше — не чекати на милість від природи, в нашому разі — долі, а взяти все до своїх рук. Звісно, для цього представникам цього тихого — й навіть боязливого — знака доведеться вийти з зони комфорту та почати діяти, проте якщо вони самі не зроблять крок назустріч людині, якій симпатизують, сама вона, можливо, так на нього й не наважиться.

Лев

Левам, як кажуть у таких випадках, потрібно бути простішими, тоді вони зможуть розраховувати на приємні події в особистому житті. Якщо за звичкою увімкнути режим «снігової королеви», то людина, яка має до представників знака серйозні почуття, може — через острах відмови — не зізнатися в них. А отже, треба полегшити їй це завдання, створивши доброзичливий моральний клімат, що насправді не так складно, як може здатися на перший — та й на другий — погляд, головне — захотіти. Втім, бажання діяти важливе в усіх сферах життя і діяльності.

Водолій

Водолії, які останнім часом стали в рази навіженішими й непослідовнішими, ніж це трапляється з ними у спокійніші часи, цілком можуть посваритися з близькою людиною. У момент суперечки вони навряд чи розумітимуть, наскільки небажаними будуть події, які за нею відбуватимуться, але це питання нетривалого часу. Щоб не опинитися в неприємній ситуації, представникам знака необхідно стримувати негативні емоції, не дозволяючи їм руйнувати стосунки, які для них важливі й дорогі, та до того ж ще й вибудовувалися протягом доволі тривалого часу.

