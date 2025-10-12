Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 жовтня

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 13 до 19 жовтня?

Овен

Овнам не варто тиснути на кохану людину, домагаючись, щоб вона вчинила так, як хочуть вони. Навіть якщо врахувати, що такий «вплив» на партнера справді потрібен, для нього необхідна психологічна тонкість, якою представники цього знака, на жаль, не володіють. А отже, їм є сенс відсторонитися від ситуації, що склалася, і пустити її на самоплив — у такому разі близька людина сама зрозуміє, що помилялася, і, зробивши необхідні висновки, вчинить саме так, як потрібно.

Терези

Терезам не варто нервувати близьку людину, кидаючи зацікавлені погляди на всі боки — на привабливих осіб протилежної статі. Звісно, представників знака, які легко захоплюються і постійно закохуються, виправити неможливо, та ніхто від них цього й не вимагає. Але бажано хоча б трохи стримувати себе, інакше терпіння того, хто перебуває поруч, може луснути остаточно, що призведе до серйозного конфлікту, а то й до розриву.

Риби

Рибам не варто засмучуватися через розставання з колись близькою людиною. По-перше, стосунки з нею вже давно вичерпали себе та існували не стільки з необхідності, скільки за інерцією, а отже, радості представникам знака не приносили. А по-друге, найближчим часом — не виключено, що саме цього тижня — в їхнє життя прийде людина, яка повністю затьмарить колишню, тож залишилося ще трохи потерпіти — і все налагодиться.