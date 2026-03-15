Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 16 до 22 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 16 до 22 березня?

Рак

Раки, яких з повним правом можна назвати головними ревнивцями зодіакального кола, і в цей час не зрадять себе. Навряд чи вони матимуть реальний привід для того, щоб підозрювати кохану людину в зраді, проте, як завжди, він їм і не потрібен, головне — бажання влаштовувати їй сцени і страждати самим. Зазвичай ні до чого доброго така їхня поведінка їхня не приводить, але зараз у руйнівній місії вони можуть перевершити самі себе, довівши стосунки до цілковитого краху. Можливо, варто стримати себе та зберегти мир у шлюбі, особливо якщо він цивільний.

Лев

Леви на власному досвіді зможуть переконатися в тому, що старе кохання не іржавіє: поява в житті представників знака людини, з якою їх колись пов’язували романтичні стосунки, може дати надію на їхнє поновлення. Проте зірки настійно радять їм добре подумати про те, чи варто віддавати наявне — стабільне та щасливе — життя на поталу перспективі, яка може виявитися не лише туманною, а й ненадійною? Найімовірніше, відповідь на це запитання буде негативною, тож від різких рухів краще відмовитися.

Водолій

Водоліям — здебільшого тим із них, хто доволі довго існує в автономному режимі — варто подумати про те, яким чином з нього вийти. Можливо, не варто відмовлятися від тіснішого спілкування з людиною, яка давно симпатизує представникам знака, але з якоїсь причини досі не удостоїлася їхньої уваги. Але зараз настав час виправитися і все змінити, тим паче, що це зовсім не складно, а ось результат може виявитися несподівано приємним — залишиться лише пожалкувати про те, як багато часу було втрачено даремно.

