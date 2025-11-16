Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 листопада

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 17 до 23 листопада?

Близнята

Близнятам не варто за звичкою, яку вони мають, всидіти одразу на двох стільцях — у цьому разі йдеться про двох шанувальників, з яких представники знака ніяк не можуть вибрати одного — більш коханого. Їхня внутрішня двоїстість зазвичай дає їм змогу довго перебувати в такому — невизначеному — становищі, але цього разу доведеться все-таки ухвалити таке непросте для них рішення, оскільки в іншому разі можна залишитися на самоті.

Лев

Леву, як би дивно це не прозвучало щодо такого впевненого в собі знака, необхідно виявити рішучість і наполегливість, перейшовши — нарешті — від слів до справи. Схоже, кохана людина вже втомилася від того, що вона ніяк не може відповісти не стільки на її почуття — з цим якраз усе гаразд, скільки на пропозицію оформити стосунки офіційно. Унаслідок цього вона почувається в підвішеному стані й не може планувати спільне майбутнє.

Козоріг

Козорогам зірки радять хоча б на деякий час поставити на перше місце в особистому житті не роботу, а стосунки з близькою людиною. Схоже, вона втомилася чекати, коли на неї, нарешті, звернуть увагу, і готова вийти зі стосунків, у яких посідає другорядне місце. Але ще не пізно виправити ситуацію, і зробити це цілком до снаги представникам знака: приділивши коханій людині трохи часу та хоча б частку уваги, вони повернуть її прихильність.