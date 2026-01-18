ТСН у соціальних мережах

228
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 19 до 25 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Малюнок серця на снігу

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 19 до 25 січня?

Близнята

Близнятам важливо бути максимально уважними до коханої людини, сварка з якою в цей час особливо вірогідна. Треба сказати, що представникам знака, які й самі із собою не завжди можуть домовитися, це буде непросто, але результат буде того вартий — значення миру у стосунках переоцінити не можна. Зате якщо їм удасться впоратися із собою і порушити емоційну рівновагу в парі, можна буде говорити про нову якість цього союзу.

Рак

Ракам, які рідко наважуються на важливий крок у стосунках і до останнього чекають, коли його зробить їхній партнер, цього разу бажано зрадити свою звичку залишатися в тіні. Якщо, на їхній погляд, назріли зміни — наприклад, треба виводити стосунки на новий рівень — не варто зволікати з моментом пояснення, сподіваючись, що кохана людина зробить це за них. Можливо, вона не впевнена в тому, що представникам знака ці зміни потрібні — варто їм допомогти.

Риби

Рибам варто уважно поставитися до чуток і пліток про кохану людину, які в цей час можуть сягнути їхніх вух. Не варто відмахуватися від них — у такому разі якраз дуже важливо все ретельно проаналізувати, щоб зрозуміти: все сказане — фейк. Якщо цього не зробити, час від часу можна буде відчувати уколи сумніву: раптом той, хто вам дорогий, справді винен? А от розібравши обвинувачення досконало, можна буде зрозуміти: він чистий — як перед вами, так і перед оточенням.

