Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 2 до 8 лютого

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 2 до 8 лютого?

Овен

Овнам, які давно, міцно і, що особливо важливо, щасливо перебувають у стосунках із гідним в усіх розуміннях партнером, життя може зробити своєрідний сюрприз — альтернативу, від якої, як здаватиметься на перший погляд, просто неможливо відмовитися. Новий кандидат, безумовно, виявиться людиною в усіх сенсах привабливою, проте чи варто ухвалювати серйозне рішення, обираючи незнайомі обставини життя та відмовляючись водночас від надійних і сталих — велике питання.

Терези

Терезам, які здатні відчувати романтичні почуття до кількох партерів одразу, зірки цього тижня рекомендують бути особливо обережними. Про те, щоб обрати нарешті когось одного, вони представників цього велелюбного знака вже не просять, але не варто бодай ображати одного з них, відкрито — а подекуди й публічно — звеличуючи іншого. Їм це може здатися щонайменше дивним, але така поведінка не сподобається жодній зі сторін таких дивних стосунків.

Козоріг

Козорогів — особливо тих із них, хто давно і з найрізноманітніших причин поставив хрест на своєму особистому житті, — зірки зможуть по-справжньому здивувати. Вони влаштують представникам знака знайомство, яке має далекосяжні — та щасливі — наслідки. Єдине, що їм у відповідь обов’язково треба зробити, — це не відкидати можливість серйозних стосунків одразу, без роздумів. Вчинивши так необачно, вони швидко про це пошкодують, але рідкісний шанс виявиться безповоротно втраченим.

