Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня

Серце / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 20-26 жовтня?

Рак

Ракам не варто довго вагатися, вирішуючи, чи зберегти стосунки з коханою людиною, чи розірвати їх. Цілком можливо, що їх у цьому сенсі щось — і цілком справедливо — дратує, але вибір, хоч як би ви його відтягували, робити однаково доведеться. Зірки радять їм дослухатися до інтуїції, яка підкаже, чи зможуть вони витримати постійне невдоволення ситуацією й людиною, яка, як їм здається, у цьому винна, й тільки потім ухвалювати рішення.

Реклама

Діва

Дівам, які не так давно отримали пропозицію офіційно оформити стосунки з коханою людиною, бажано наважитися й нарешті зробити крок їй назустріч. Найімовірніше, представники знака побоюються, що зі штампом у паспорті їхнє спільне життя стане начебто обов’язковим, а отже — повсякденним і нудним, але їхні страхи не мають під собою реальної підстави, тим паче що тільки від них самих залежить, якою буде атмосфера в їхньому спільному домі.

Водолій

Водоліям важливо пам’ятати про те, що твердження «ревнує — отже, кохає» далеко не завжди відповідає істині, а в цьому — конкретному — випадку і зовсім не має стосунку до обставин, що склалися. У представників знака немає жодних підстав для виявів ревнощів, про що їм постійно твердить їхній партнер, але вони з незрозумілих причин йому не вірять. Можливо, є сенс нарешті дослухатися до слів коханої людини і припинити мучити і її, і себе.