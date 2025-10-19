ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
586
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 20-26 жовтня?

Рак

Ракам не варто довго вагатися, вирішуючи, чи зберегти стосунки з коханою людиною, чи розірвати їх. Цілком можливо, що їх у цьому сенсі щось — і цілком справедливо — дратує, але вибір, хоч як би ви його відтягували, робити однаково доведеться. Зірки радять їм дослухатися до інтуїції, яка підкаже, чи зможуть вони витримати постійне невдоволення ситуацією й людиною, яка, як їм здається, у цьому винна, й тільки потім ухвалювати рішення.

Діва

Дівам, які не так давно отримали пропозицію офіційно оформити стосунки з коханою людиною, бажано наважитися й нарешті зробити крок їй назустріч. Найімовірніше, представники знака побоюються, що зі штампом у паспорті їхнє спільне життя стане начебто обов’язковим, а отже — повсякденним і нудним, але їхні страхи не мають під собою реальної підстави, тим паче що тільки від них самих залежить, якою буде атмосфера в їхньому спільному домі.

Водолій

Водоліям важливо пам’ятати про те, що твердження «ревнує — отже, кохає» далеко не завжди відповідає істині, а в цьому — конкретному — випадку і зовсім не має стосунку до обставин, що склалися. У представників знака немає жодних підстав для виявів ревнощів, про що їм постійно твердить їхній партнер, але вони з незрозумілих причин йому не вірять. Можливо, є сенс нарешті дослухатися до слів коханої людини і припинити мучити і її, і себе.

Дата публікації
Кількість переглядів
586
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie