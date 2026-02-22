ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 лютого до 1 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Малюнок серця на снігу

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 23 лютого до 1 березня?

Діва

Діви можуть зіткнутися з ситуацією, в яку вони зазвичай заганяють інших — кохана людина почне старанно підганяти їх під стандарти, які існують у її голові. Звісно, за представників знака, які, як то кажуть, на своїй шкурі відчують усю силу притаманного їм перфекціонізму, можна тільки порадіти. Але в цьому разі їм доведеться виходити із ситуації самостійно, головне — максимально терпляче й із розумінням поставитися до вимог свого партнера.

Скорпіон

Скорпіонам — особливо тим, хто останнім часом незадоволений стосунками з близькою людиною — важливо пам’ятати, що цю проблему, як, утім, і будь-яку іншу, ніхто за них не розв’яже. Головне — визначитися з тим, хочуть вони продовження чи ні, але в будь-якому разі необхідно все розв’язати, обговоривши це важливе питання зі своїм партнером, а вже за результатами бесіди ухвалювати рішення — найліпше, якщо воно буде не одноосібним, а спільним, тоді обидві сторони залишаться задоволеними результатом.

Водолій

Водоліям зірки радять згадати, що стосунки з коханою людиною — це не тільки свята, а й будні, в які, щоб зберегти їх на позитивному рівні, необхідно морально вкладатися. Головна якість, яку необхідно виявити представникам знака, — терпіння. У довготривалому сімейному житті чимало моментів, які можуть спричиняти серйозне, а найчастіше й обґрунтоване, роздратування, але ті, кому важливий мир у стосунках, мають навчитися його стримувати.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie