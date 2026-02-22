Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 лютого до 1 березня

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 23 лютого до 1 березня?

Діва

Діви можуть зіткнутися з ситуацією, в яку вони зазвичай заганяють інших — кохана людина почне старанно підганяти їх під стандарти, які існують у її голові. Звісно, за представників знака, які, як то кажуть, на своїй шкурі відчують усю силу притаманного їм перфекціонізму, можна тільки порадіти. Але в цьому разі їм доведеться виходити із ситуації самостійно, головне — максимально терпляче й із розумінням поставитися до вимог свого партнера.

Скорпіон

Скорпіонам — особливо тим, хто останнім часом незадоволений стосунками з близькою людиною — важливо пам’ятати, що цю проблему, як, утім, і будь-яку іншу, ніхто за них не розв’яже. Головне — визначитися з тим, хочуть вони продовження чи ні, але в будь-якому разі необхідно все розв’язати, обговоривши це важливе питання зі своїм партнером, а вже за результатами бесіди ухвалювати рішення — найліпше, якщо воно буде не одноосібним, а спільним, тоді обидві сторони залишаться задоволеними результатом.

Водолій

Водоліям зірки радять згадати, що стосунки з коханою людиною — це не тільки свята, а й будні, в які, щоб зберегти їх на позитивному рівні, необхідно морально вкладатися. Головна якість, яку необхідно виявити представникам знака, — терпіння. У довготривалому сімейному житті чимало моментів, які можуть спричиняти серйозне, а найчастіше й обґрунтоване, роздратування, але ті, кому важливий мир у стосунках, мають навчитися його стримувати.

