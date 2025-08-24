Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 25 до 31 серпня

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 25 до 31 серпня?

Близнята

Близнятам зірки рекомендують відпустити своє минуле: хоч би яким приємним воно було, його час минув, а отже, повернути його назад неможливо, та й не варто — нічого путнього з цього не вийде. І зустріч з людиною, яка посідає у спогадах представників знака центральне місце, не дасть змоги почати стосунки з нею з чистого аркуша, тож не варто й намагатися. Краще зачекати, доки з’явиться той, кому вони справді будуть цікавими.

Терези

Терезам не варто починати нові стосунки з обману: знайомий, який скаже їм неправду в перший же день спілкування, навряд чи зможе стати серйозним супутником життя. Тож упіймавши нового знайомого на брехні, не варто давати йому другий шанс, розраховуючи на те, що він просто помилився, а отже, виправиться. Найімовірніше, те, що сталася, — не випадковість, а закономірність, і в майбутньому клубок брехні лише наростатиме, роблячи стосунки виснажливими й обтяжливими.

Стрілець

Стрільцям зірки можуть подарувати яскравий роман, який «виросте» з давньої симпатії, що тривалий час не розвивалася у щось серйозніше. Тепер, схоже, настав час дати волю своїм почуттям, тим паче, що вони взаємні. Щоправда, зірки не можуть гарантувати представникам знака, що зв’язок буде міцним і довготривалим — тут у кожному конкретному разі все залежатиме від певної суми чинників, проте кілька тижнів повного щастя вони гарантують.