ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 25 до 31 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Любов

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 25 до 31 серпня?

Близнята

Близнятам зірки рекомендують відпустити своє минуле: хоч би яким приємним воно було, його час минув, а отже, повернути його назад неможливо, та й не варто — нічого путнього з цього не вийде. І зустріч з людиною, яка посідає у спогадах представників знака центральне місце, не дасть змоги почати стосунки з нею з чистого аркуша, тож не варто й намагатися. Краще зачекати, доки з’явиться той, кому вони справді будуть цікавими.

Терези

Терезам не варто починати нові стосунки з обману: знайомий, який скаже їм неправду в перший же день спілкування, навряд чи зможе стати серйозним супутником життя. Тож упіймавши нового знайомого на брехні, не варто давати йому другий шанс, розраховуючи на те, що він просто помилився, а отже, виправиться. Найімовірніше, те, що сталася, — не випадковість, а закономірність, і в майбутньому клубок брехні лише наростатиме, роблячи стосунки виснажливими й обтяжливими.

Стрілець

Стрільцям зірки можуть подарувати яскравий роман, який «виросте» з давньої симпатії, що тривалий час не розвивалася у щось серйозніше. Тепер, схоже, настав час дати волю своїм почуттям, тим паче, що вони взаємні. Щоправда, зірки не можуть гарантувати представникам знака, що зв’язок буде міцним і довготривалим — тут у кожному конкретному разі все залежатиме від певної суми чинників, проте кілька тижнів повного щастя вони гарантують.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie