ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 26 січня – 1 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Малюнок серця на снігу

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 26 січня – 1 лютого?

Діва

Дівам — особливо тим із них, які перебувають у стосунках уже не один рік, — необхідно докласти максимум зусиль для збереження й зміцнення цього зв’язку. Представники знака краще за інших знають, що почуття — це, насамперед, робота, яка не знає ні вихідних, ні святкових днів, і нині їм доведеться випробувати це на своєму досвіді, здійснивши повноцінне та якісне перезавантаження. Зірки впевнені: час і сили, які доведеться витратити, не буде змарновано даремно, а вони дадуть гарний результат.

Скорпіон

Скорпіони можуть абсолютно несподівано — як для себе, так і для інших — завести службовий роман, який приведе їх до серйозних і довготривалих стосунків. Щоправда, торкнеться це тільки тих представників знака, які наразі самотні, оскільки любовний трикутник у цей час — як, утім, і в будь-який інший — навряд чи доведе їх до добра. Ризикувати почуттями близької людини, навіть якщо здається, що вони вже не такі інтенсивні, як раніше, небажано.

Водолій

Водоліям, які зіткнулися зі зрадою близької людини, звісно ж, доведеться нелегко, але зірки закликають їх не поспішати з висновками і не робити різких рухів, а досконально розібратись у ситуації, що склалася. Можливо, у результаті вони зроблять несподіваний висновок, усвідомивши, що багато в чому винні самі, а отже, і виправляти ситуацію їм із партнером необхідно удвох. Ну, а найнепередбачуванішим у цьому разі може виявитися не розрив, а зміцнення наявних стосунків.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
491
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie