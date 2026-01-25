Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 26 січня – 1 лютого?

Діва

Дівам — особливо тим із них, які перебувають у стосунках уже не один рік, — необхідно докласти максимум зусиль для збереження й зміцнення цього зв’язку. Представники знака краще за інших знають, що почуття — це, насамперед, робота, яка не знає ні вихідних, ні святкових днів, і нині їм доведеться випробувати це на своєму досвіді, здійснивши повноцінне та якісне перезавантаження. Зірки впевнені: час і сили, які доведеться витратити, не буде змарновано даремно, а вони дадуть гарний результат.

Реклама

Скорпіон

Скорпіони можуть абсолютно несподівано — як для себе, так і для інших — завести службовий роман, який приведе їх до серйозних і довготривалих стосунків. Щоправда, торкнеться це тільки тих представників знака, які наразі самотні, оскільки любовний трикутник у цей час — як, утім, і в будь-який інший — навряд чи доведе їх до добра. Ризикувати почуттями близької людини, навіть якщо здається, що вони вже не такі інтенсивні, як раніше, небажано.

Водолій

Водоліям, які зіткнулися зі зрадою близької людини, звісно ж, доведеться нелегко, але зірки закликають їх не поспішати з висновками і не робити різких рухів, а досконально розібратись у ситуації, що склалася. Можливо, у результаті вони зроблять несподіваний висновок, усвідомивши, що багато в чому винні самі, а отже, і виправляти ситуацію їм із партнером необхідно удвох. Ну, а найнепередбачуванішим у цьому разі може виявитися не розрив, а зміцнення наявних стосунків.

Читайте також: