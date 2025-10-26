Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 27 жовтня до 2 листопада

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 27 жовтня до 2 листопада?

Близнята

Близнятам, яких у цей час очікує щось на кшталт службового роману, важливо подумати про те, що для них важливіше — професійні успіхи та кар’єрне зростання чи яскраве й насичене особисте життя. Поєднувати те й інше представникам знака, попри двоїстість їхнього характеру, не вдасться, тож від чогось гарантовано доведеться відмовитися. Утім, якщо перейти на нове місце роботи, ця місія цілком може виявитися здійсненною.

Лев

Левам, які перебувають у стані перманентного невдоволення близькою людиною, варто замислитися над тим, що в ситуації, яка склалася, вони винні не менше, а, можливо, й більше, ніж їхній партнер. Виявивши бодай трохи самокритичності, вони зрозуміють, у чому помилялися, а заразом і зроблять висновок щодо того, як усе виправити. Можливо, доведеться поступитися певною часткою самолюбства, але гарні стосунки з коханою людиною будуть того варті.

Козоріг

Козорогам — якщо, звісно, вони не хочуть остаточно вийти зі стосунків із близькою людиною — час виправляти становище, яке з повним правом можна назвати жалюгідним. Зірки наполегливо рекомендують їм приділяти більше уваги своєму партнерові, який почувається самотнім і розгубленим. Звісно, робота для представників цього — найпрацьовитішого — знака неймовірно важлива, але і про близьких людей забувати не варто — їм потрібні увага й турбота.