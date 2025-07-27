Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 28 липня до 3 серпня

Любов / © Associated Press

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Зміст Близнята Терези Стрілець

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 28 липня до 3 серпня?

Близнята

Близнята, які поки що не знайшли особистого щастя, зможуть просунутися на кілька кроків на дорозі, що веде їх до цієї мети. Зрозуміло, вони ще не отримають офіційної пропозиції руки і серця, але на запрошення переїхати до свого партнера — з усіма наслідками, що випливають звідси, — можуть розраховувати цілком. Головне, продемонструвати не бурхливу, а іншу — стриманішу — реакцію на те, що трапилося.

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Терези

Терезам, які нещодавно розірвали стосунки з коханою людиною, зірки рекомендують дати стосункам із нею другий шанс. Звісно, заведено вважати, що двічі в одну й ту саму річку увійти неможливо, але чому б не спробувати, тим паче що для цього складеться сприятлива астрологічна ситуація. Також важливо подумати про власні помилки: виправивши їх, налагодити стосунки зі своїм колишнім вдасться набагато швидше.

Стрілець

Стрільцям зірки наполегливо рекомендують озирнутися і подивитися навколо: відчуваючи самотність, вони в пошуках людини, з якою хотіли б завести серйозні стосунки, весь час дивляться не в той бік. А все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд: досить звернути увагу на тих, хто перебуває поряд, — найімовірніше, кохана людина є серед них, але представники знака цього не помічають.