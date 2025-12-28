Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 29 грудня до 4 січня

Серце на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 29 грудня до 4 січня?

Овен

Овнам зірки радять морально приготуватися до освідчення. Вони давно на нього чекають, але людина, з якою їх пов’язує взаємна симпатія, ніяк не може наважитися на такий — як їй здається — рішучий крок. Можливо, представникам такого сміливого й стрімкого, але водночас нетерплячого знака є сенс трохи допомогти їй, підштовхнувши розмову до потрібної обом сторонам теми — партнер буде їм за це вдячний.

Близнята

Близнята, які ще не знайшли особисте щастя або нещодавно вийшли з попередніх стосунків, проте водночас не вступили в нові, можуть зустріти людину, яка стане для них тією єдиною, на яку вони давно чекали. Щоправда, статися це може за доволі складних — і не завжди зрозумілих — обставин, що змусять представників знака насторожитися і навіть відмовитися від знайомства — зірки рекомендують їм зачекати та не робити різких рухів.

Водолій

Водолії можуть зіткнутися з непорозумінням у стосунках з коханою людиною, яка, як їм здасться, стала не такою, якою була ще нещодавно: вона припинила розуміти їх з півслова, в усьому суперечить, вередує без жодного приводу. В такій ситуації представникам знака дуже важливо опанувати себе і в спокійній розмові спробувати з’ясувати, що відбувається з партнером — найімовірніше, він повірив пліткам, а, отже, його просто потрібно переконати у зворотному.

