ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 29 грудня до 4 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце на снігу

Серце на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 29 грудня до 4 січня?

Овен

Овнам зірки радять морально приготуватися до освідчення. Вони давно на нього чекають, але людина, з якою їх пов’язує взаємна симпатія, ніяк не може наважитися на такий — як їй здається — рішучий крок. Можливо, представникам такого сміливого й стрімкого, але водночас нетерплячого знака є сенс трохи допомогти їй, підштовхнувши розмову до потрібної обом сторонам теми — партнер буде їм за це вдячний.

Близнята

Близнята, які ще не знайшли особисте щастя або нещодавно вийшли з попередніх стосунків, проте водночас не вступили в нові, можуть зустріти людину, яка стане для них тією єдиною, на яку вони давно чекали. Щоправда, статися це може за доволі складних — і не завжди зрозумілих — обставин, що змусять представників знака насторожитися і навіть відмовитися від знайомства — зірки рекомендують їм зачекати та не робити різких рухів.

Водолій

Водолії можуть зіткнутися з непорозумінням у стосунках з коханою людиною, яка, як їм здасться, стала не такою, якою була ще нещодавно: вона припинила розуміти їх з півслова, в усьому суперечить, вередує без жодного приводу. В такій ситуації представникам знака дуже важливо опанувати себе і в спокійній розмові спробувати з’ясувати, що відбувається з партнером — найімовірніше, він повірив пліткам, а, отже, його просто потрібно переконати у зворотному.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie