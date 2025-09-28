Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 29 вересня до 5 жовтня?

Рак

Ракам, які — і вони це чудово розуміють — деякий час тому втратили шанс на щастя в особистому житті, відштовхнувши людину, яка має до них щирі почуття, отримають нову можливість відновити з нею стосунки. Головне — хоча б цього разу не піддатися емоціям і страху перед серйозними життєвими змінами, оскільки втративши ще один щасливий шанс, нового представники знака можуть уже й не отримати.

Стрілець

Стрільцям, які здебільшого активно й наполегливо атакують предмет своїх почуттів, зірки настійно радять змінити тактику, оскільки та, яку вони використовують зазвичай, у кращому разі не дасть жодного результату, а в гіршому — призведе до протилежного ефекту. Представникам цього стрімкого — якщо не сказати, гарячкового — знака буде важко терпляче чекати на реакцію коханої людини, але чому б їм бодай не спробувати?

Водолій

Водоліям, які ніяк не можуть вирішити, яку людину вони хочуть бачити поруч, настав час визначитися хоча б із набором необхідних їй — зовнішніх і внутрішніх — якостей. Неймовірно, але факт: внаслідок такого аналізу стане зрозуміло, що потенційний обранець представників знака останнім часом перебуває поруч, але вони з якоїсь причини не звертали на нього уваги. Схоже, настав час, як-то кажуть, розплющити очі і зробити для себе важливі висновки.