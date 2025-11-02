ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 3 до 9 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 3 до 9 жовтня?

Телець

Тельці можуть відчути бажання зателефонувати або написати людині, з якою їх у минулому пов’язували романтичні стосунки, які згодом з якихось — можливо, незалежних від них — причин припинили бути актуальними. Зірки не радять цьому опиратися. Звісно, нам часто твердять, що двічі в одну й ту саму річку увійти неможливо, та інколи є сенс спробувати: в житті загалом — і в особистих стосунках зокрема — завжди є місце диву.

Ваги

Терезам, які примудрилися образити близьку людину без жодного на те підґрунтя — просто тому, що вони мали поганий настрій, і — нарешті! — нехай й не одразу, але усвідомили свою провину, необхідно зробити все для того, щоб помиритися, інакше стосунки можуть безнадійно зіпсуватися, а цього допускати не можна. Тож попри притаманний представникам знака інфантилізм бажано поводитися відповідно до свого віку та статусу — тобто розумно і з гідністю.

Риби

Рибам — особливо тим із них, хто нещодавно пережив розставання з близькою людиною — не варто нескінченно сумувати з цього приводу. Схоже, настав час скинути з себе тягар переживань і почати дивитися на світ загалом — і стосунки з людьми навколо зокрема — з позитивного погляду. Це особливо важливо, якщо врахувати, що доля приготувала представникам знака нову — в усіх розуміннях знаменну — зустріч, головне — не проґавити свій шанс.

