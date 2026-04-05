Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Міла Корольова
Озеро у вигляді серця

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 6 до 12 квітня?

Терези

Терезам, які, як завжди, будуть оточені цілим натовпом шанувальників, доведеться зробити вибір, що для них завжди становить серйозну складність. Але в зірок є підказка, яку представникам знака необхідно взяти до уваги: вони радять звертати увагу на те, як поводяться претенденти на їхню прихильність. Квіти, шампанське та цукерки — це, звісно, дуже гарно, але щоденна та зворушлива турбота про представниць знака набагато важливіша, в усякому разі, якщо йдеться про серйозні стосунки, а не яскравий, але короткочасний роман.

Стрілець

Стрільцям час припинити страждати з приводу стосунків, які залишилися в минулому, і відкрити своє серце новому зв’язку, який, образно кажучи, вже стоїть у них на порозі. Звернувши увагу на когось із оточення — особливо на тих, хто нещодавно з’явився поруч із представниками знака — найголовніше не дати упередженням зіпсувати почуття, що зароджуються. Можливо, щось у них видасться дивним і незрозумілим, але з остаточними висновками все ж таки поспішати не варто. Звісно, вдруге справити перше враження неможливо, але чому б не дати долі другого шансу.

Риби

Рибам бажано зробити важливий, але неймовірно складний для них вибір: проаналізувати своє особисте життя, відокремивши ілюзії від реальності. Представники знака, улюблене бажання яких — більшу частину часу проводити в мріях про кохання, часто наділяють людину, яка перебуває поруч з ними, абсолютно невластивими їй рисами. У результаті, зіткнувшись зі справжнім станом справ, який видається їм брутальним і неприйнятним, вони починають страждати, хоча якби вони не видавали бажане за дійсне, а спочатку прийняли близьку людину такою, якою вона є, проблем би не виникло.

