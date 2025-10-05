ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 6 до 12 жовтня?

Телець

Тельцям — якщо, звісно, вони не хочуть на певний час залишитися самотніми — не варто відштовхувати від себе кохану людину, яка чимось перед ними завинила. Найімовірніше, вона справді вчинила неправильно, проте зараз усвідомила свою провину і готова щиро визнати помилку, а це вже немало. Тож небажано продовжувати триматися за свою образу, як потопельник за рятівне коло — потрібно виявити великодушність, тим паче, що це в їхніх інтересах.

Лев

Левам не варто, як кажуть у таких випадках, гнівити бога: в їхньому особистому житті — на заздрість багатьом — усе гаразд, тому зірки настійно рекомендують їм не «розгойдувати човен», а зберігати мир у стосунках із коханою людиною у будь-які можливі способи. Якщо ж представники знака продовжать випробовувати її терпіння, влаштовуючи перманентні скандали, справа закінчиться в найнеприємніший спосіб — розставанням.

Козоріг

Козорогам, які є не найромантичнішим знаком зодіаку, зірки обіцяють накал пристрастей, які вони до цього бачили лише в серіальних мелодрамах. Такий розвиток подій дасть змогу цим діловим і практичним людям згадати про те, що в житті існують не тільки дедлайни, квартальні звіти та ділові переговори, а й побачення, розставання, очікування — такий режим не ускладнить професійне життя, а зробить його успішнішим.

