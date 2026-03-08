Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 березня

Озеро у вигляді серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 9 до 15 березня?

Телець

Тельцям не варто відмовлятися від знайомства, навіть якщо їх зачепить і навіть образить той факт, що друзі чи родичі навмисно їх сватають. Найімовірніше, це справді так, але опиратися їхнім добрим намірам небажано — схоже, це саме той випадок, коли з боку краще видно, хто потрібен представникам знака. Головне — не зустрічати нову людину «по одежі» та не згортати спілкування з нею лише тому, що щось у ній здалося невідповідним «намальованому» в голові ідеалу — цілком можливо, саме її вони шукали тривалий час.

Терези

Терезам, які звикли фліртувати на кілька фронтів одразу, настав час визначитися з тим, які стосунки для них важливіші, а отже, відмовитися від інших. Якщо цього не зробити, кохана людина, яка вирізняється здатністю ревнувати навіть до електричної опори, не зрозуміє властивої представникам знака велелюбності, через що вони цілком можуть її втратити. Такий розвиток подій навряд чи влаштує як ту, так й іншу сторону, тож не варто ризикувати важливими взаєминами заради кокетства, яке, звісно, тішить самолюбство і підвищує самооцінку, але — не більше того.

Риби

Рибам, які з якоїсь — об’єктивної чи суб’єктивної — причини певний час тому розійшлися з коханою людиною, настав час забути про цю неприємну, проте загалом закономірну подію — діалектика людських взаємин така, що в різний час люди не лише зустрічаються, а й розлучаються. А зараз настав час розпочати нову життєву сторінку, яка передусім буде пов’язана з важливою і перспективною зустріччю. Висока ймовірність, що вона станеться саме в цей час, тож дуже важливо уважно дивитися на всі боки — ніхто не знає, де на нього чекає доля.

