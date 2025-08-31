ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 1 до 7 вересня?

Овен

Овнам не варто нікого обманювати, оскільки вони й самі чудово знають, що у сварці, яка віддалила їх з коханою людиною одне від одного, є значна частка їхньої власної провини. А отже, і виправляти становище доведеться їм і лише їм. Та приємною новиною є той факт, що їхній партнер буде готовий не лише прийняти вибачення і пояснення, а й сам зробить крок назустріч. Представникам знака залишиться лише спробувати нічого не зіпсувати через притаманну їм запальність.

Козоріг

Козороги можуть розраховувати на приємний сюрприз, пов’язаний з людиною, яка певний час тому найнесподіванішим чином зникла з їхнього життя. Представники знака буквально голову собі зламали, намагаючись зрозуміти, що сталося і чи немає в цьому їхньої власної провини. Але тепер з’ясується, що кохана людина мала більш ніж поважну причину, про що вона й розповість, впавши, наче сніг на голову — їм самим залишиться лише забути образу, якщо вона, звісно, існувала.

Риби

Риби, як один з найромантичніших знаків зодіаку, дуже схвильовано ставляться до різноманітних знаків уваги — подарунків і сюрпризів. Причому вони абсолютно безкорисливі — для них головне не гроші, які заплатила кохана людина, а той факт, що вона подумала й попіклувалася про те, щоб потішити їх. І в цей час привід для цього у представників знака буде, до того ж скаржитися на ощадливість партнера їм не доведеться — сюрприз перевершить навіть найсміливіші їхні очікування.

