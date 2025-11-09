Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 листопада

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 10 до 16 листопада?

Овен

Овнам, яких пристрасть і запальність вирізняють в усіх життєвих сферах, і особисті взаємини в цьому сенсі — не виняток, часто можуть лякати близьких людей надмірною емоційністю. Звісно, вияв почуттів — річ гарна, проте навіть тут треба дотримуватися міри з огляду на темперамент партнера, який може бути помірнішим, ніж у самих представників знака, а це — прямий шлях до непорозуміння, яке згодом посилюватиметься.

Діва

Дівам бажано хоча б трохи послабити хватку, за допомогою якої вони тримають близьку людину, так би мовити, на короткому повідці. Представників знака можна зрозуміти: завдяки такому режиму спілкування вони почуваються спокійнішими й упевненішими: завжди знають, де саме цієї миті перебуває партнер, що він робить, чи не забув зробити те, про що його просили. Але непогано було б узяти до уваги й інтереси протилежної сторони, якій це не до вподоби.

Водолій

Водоліям, які вирішать влаштувати коханій людині сюрприз, зірки радять звернути увагу на два моменти. По-перше, необхідно врахувати саме її смаки, бажання й очікування, не покладаючись винятково на власну думку стосовно того, що буде доречним у цьому разі. А по-друге, треба використати весь свій креатив, щоб привітання виявилося не шаблонним, а по-справжньому унікальним і творчим — лише в такому разі воно запам’ятається надовго.