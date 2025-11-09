ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 10 до 16 листопада?

Овен

Овнам, яких пристрасть і запальність вирізняють в усіх життєвих сферах, і особисті взаємини в цьому сенсі — не виняток, часто можуть лякати близьких людей надмірною емоційністю. Звісно, вияв почуттів — річ гарна, проте навіть тут треба дотримуватися міри з огляду на темперамент партнера, який може бути помірнішим, ніж у самих представників знака, а це — прямий шлях до непорозуміння, яке згодом посилюватиметься.

Діва

Дівам бажано хоча б трохи послабити хватку, за допомогою якої вони тримають близьку людину, так би мовити, на короткому повідці. Представників знака можна зрозуміти: завдяки такому режиму спілкування вони почуваються спокійнішими й упевненішими: завжди знають, де саме цієї миті перебуває партнер, що він робить, чи не забув зробити те, про що його просили. Але непогано було б узяти до уваги й інтереси протилежної сторони, якій це не до вподоби.

Водолій

Водоліям, які вирішать влаштувати коханій людині сюрприз, зірки радять звернути увагу на два моменти. По-перше, необхідно врахувати саме її смаки, бажання й очікування, не покладаючись винятково на власну думку стосовно того, що буде доречним у цьому разі. А по-друге, треба використати весь свій креатив, щоб привітання виявилося не шаблонним, а по-справжньому унікальним і творчим — лише в такому разі воно запам’ятається надовго.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie