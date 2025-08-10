Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 серпня

Любов / © Associated Press

Реклама

Зміст Телець Діва Скорпіон

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 11 до 17 серпня?

Телець

Тельцям не варто перейматися з приводу розлуки з коханою людиною, яка можлива в цей час. Вона не тільки зруйнує стосунки між ними, як думають самі представники знака, а, навпаки, ще більше зміцнить їх. Головне — налаштуватися на розставання, тим паче, що воно виявиться нетривалим, — тоді і перенести його буде зовсім неважко, а вже наскільки радісною буде зустріч, представники знака навіть уявити собі не можуть.

Реклама

Діва

Дівам, які незадоволені стосунками з коханою людиною, необхідно нарешті наважитися на активні дії: або вони приймають свого партнера таким, яким він є, і заспокоюються, або розстаються і більше про нього не згадують. Як перший, так і другий варіанти заспокоять не лише самих представників знака, а й людину, з якою вони постійно з’ясовують стосунки, — врешті-решт, душевний спокій дорожчий для всіх.

Скорпіон

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують не мучити кохану людину невідомістю і чесно дати їй відповідь на пропозицію руки та серця. Звісно, у жінці повинна бути загадка, тому взяти час — нібито на роздуми — свята річ, але затягувати цей процес не варто. Тим паче, що представники знака давно ухвалили позитивне рішення, тож чому б не потішити свого потенційного чоловіка і не повідомити йому таку приємну звістку.