- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 12 до 18 січня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 12 до 18 січня?
Телець
Тельцям давно час знизити вимоги до коханої людини, які, м’яко кажучи, завищені, оскільки таке ставлення атмосферу в парі не покращить — радше навпаки, зажене її у глухий кут. Представникам знака непогано було б подумати про те, що вони теж не янголи у плоті, а отже, перш ніж «ліпити» щось ідеальне з інших, непогано було б почати з себе — цілком можливо, що зрештою все владнається само собою, без особливих зусиль з обох боків.
Лев
Левам — особливо тим із них, хто наразі з найрізноманітніших причин самотній — є сенс поглянути навколо, причому як у переносному, так і в прямому сенсі. Висока ймовірність того, що поруч перебуває людина, яка влаштовує представників знака на всі сто відсотків, але вони з якоїсь причини не звертають на неї уваги. Настав час зняти з очей умовну завісу та уважніше придивитися до тих, хто, вибачте за пафос, може скласти їхнє щастя.
Козоріг
Козорогам — щоправда, не всім, а тим, хто з різних причин вирішив поставити хрест на своєму особистому житті — зірки наполегливо рекомендують утриматися від таких намірів. Цілком можливо, що саме в цей час, який видається їм безнадійним, вони зустрінуть людину, яка задовольнить усі їхні уявлення про супутника життя. Головне — не втрачати надії, оскільки життя може піднести сюрприз будь-якої миті, тож песимізм бажано замінити оптимізмом.
