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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 14–20 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 14 до 20 липня?

Телець

Тельцям — у всякому разі, так вважають зірки, — бажано припинити ображатися на кохану людину, оскільки це заважає повноцінному розвитку стосунків із нею. Тим більше, що її провини в тому, що трапилося, не так уже й багато — причиною є надмірна гарячковість самих представників знака, які — в запалі своїх емоцій — здатні зробити з мухи слона. Виправити ситуацію, згладивши водночас свою провину, можна одним-єдиним способом: заспокоїтися і помиритися.

Діва

Дівам — передусім тим з них, у кого останнім часом зіпсувалися стосунки з близькою людиною, варто спробувати їх виправити. Для цього їм потрібно зробити те, чого відчайдушно потребує їхній партнер: наприклад, виявити до нього трохи більше душевної теплоти. Представникам знака зробити це буде неважко, а кохана людина обов'язково оцінить бажання піти їй назустріч. Ну а на майбутнє варто зробити важливі висновки про те, що стосунки не можуть бути грою в одні ворота.

Терези

Терезам, які нещодавно посварилися зі своєю другою половинкою і дуже переживають із цього приводу, потрібно бути готовими до того, що кохана людина прийде до них з вибаченнями. Головне в такому разі — не «накручувати» свою образу далі і не відштовхувати свого партнера, а прийняти його пояснення охоче і з розумінням. Варто пам'ятати про те, що мир у стосунках коштує дорого, до того ж його дуже легко зруйнувати і вкрай складно, а іноді й неможливо, відновити в повному обсязі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
473
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