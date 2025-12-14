Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 грудня

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 15 до 21 грудня?

Телець

Тельці вже давно шкодують про те, що свого часу розлучилися з близькою їм людиною через власну впертість і непоступливість, але, схоже, доля має намір дати їм ще один — щасливий — шанс. Цілком можливо, що вони зустрінуть того самого колишнього, за яким так нудьгують, і навіть поновлять з ним стосунки. Головне, не слухати тих, хто стане їх переконувати, що двічі в одну річку увійти неможливо — бувають щасливі винятки, і це якраз такий випадок.

Лев

Левам категорично не рекомендується демонструвати стосовно будь-кого притаманну їм зарозумілість, і особливо це стосується коханих ними людей. Не варто заспокоювати себе хибною думкою про те, що той, із ким їх пов’язують взаємні романтичні почуття, внаслідок своєї прив’язаності нікуди від них не подінеться: терпіння може лопнути в будь-якої — навіть найбільш закоханої — людини, і тоді повернути її прихильність може виявитися справою скрутною — не варто до цього доводити.

Козоріг

Козорогам зірки приготували довгоочікувану зустріч із людиною, яка стане їхнім життєвим супутником надовго, а в деяких випадках і назавжди. Головне — звертати пильну увагу на нових людей, які з’являтимуться в їхньому оточенні: річ у тім, що на перший погляд вони можуть і не справити карколомного враження, тому дуже важливо оцінювати їх ретельно, звертаючи увагу на найдрібніші деталі їхнього вигляду й, особливо, на те, що вони говоритимуть, — саме мовлення якнайкраще охарактеризує співрозмовника та дасть змогу гідно його оцінити.