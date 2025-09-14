Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 вересня

Кохання / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 15 до 21 вересня?

Телець

Тельцям не варто робити важливі — й далекосяжні — висновки з незлагоди, яка склалася між ними і їхньою коханою людиною. Тимчасова відсутність порозуміння не означає, що у стосунках намітився негативний перелам. Можливо, є сенс дати собі та своєму партнерові перепочинок, який допоможе оцінити ситуацію з холодною — не затьмареною емоціями — головою, після чого можна буде починати все спочатку — з чистого аркуша.

Реклама

Діва

Нова зустріч зі старим знайомим, якого представники знака не бачили вже доволі давно, станеться не просто так, тож відмовитися від неї не вдасться. Вона має величезне значення, бо, власне, це другий шанс або возз’єднатися з тим, хто, можливо, є долею, або перегорнути пов’язану з ним сторінку свого життя раз і назавжди. Проте ухвалюючи рішення, важливо пам’ятати, що ще одного шансу зірки, найімовірніше, вже не дадуть.

Скорпіон

Скорпіони зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що мудрість «від кохання до ненависті — один крок» — не вигадка, а реальність. Щоправда, в їхньому житті все станеться з точністю до навпаки: людина, яка дотепер викликала у представників знака винятково негативні емоції, несподівано може видатися їм вартою уваги, а відтак і симпатичною. Звісно, одразу ж кидатися в її обійми не варто, але дати старому знайомому шанс потрібно обов’язково.