Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 16 до 22 червня

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Зміст Близнята Лев Терези

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 16 до 22 червня?

Близнята

Близнятам, які не наважуються розлучитися з людиною, стосунки з якою давно припинили їх влаштовувати, зірки радять бути сміливішими. Можливо, вони бояться, що зрештою залишаться самотніми, що дуже їх лякає, проте зірки на сто відсотків упевнені: такий сценарій їм не загрожує. Навпаки, оскільки природа не терпить порожнечі, на місце, яке звільнилося, одразу прийде той, хто серйозно зацікавить представників знака.

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Лев

Левам, які вирішують важливі проблеми, що стосуються особистого життя, не варто в такій важливій справі дослухатися до чужої думки, навіть якщо її висловлюватимуть близькі чи рідні їм люди, яким вони звикли довіряти. Звісно ж, вони бажають представникам знака лише добра, та ось лише врахувати всі доводи за і проти не зможуть. До того ж у пошуках відповіді на це важливе питання вони підходитимуть з логічного погляду, а вона у справах, які стосуються почуттів, безсила.

Терези

Терезам, які неодноразово чули від навколишніх стару мудрість про те, що двічі в одну й ту саму воду увійти неможливо, можна спробувати дати ще один шанс коханій людині. Розставання з близькою людиною, як вони зараз розуміють, було помилкою, а ось у тому, що все вдасться почати спочатку, вони всерйоз сумніваються. Зірки радять їм спробувати — можливо, цього разу планети на небі стануть в іншу позицію, і їм пощастить.