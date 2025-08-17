ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Міла Корольова
Любов

Любов / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 18 до 24 серпня?

Лев

Леви, хоч вони ніколи не були людьми боязкого десятку, побоюються вступати в ближчі стосунки з людиною, яка останнім часом надає їм знаки уваги. Якими міркуваннями вони водночас керуються, відомо тільки їм — найімовірніше, у кожного представника знака вони свої, а ось результат один — негативний. Але чому б їм не дати своєму знайомому шанс: адже якщо вони не спробують тісно з ним поспілкуватися, то не дізнаються, підходить він їм чи ні.

Водолій

Водоліям, які хочуть знайти щастя в особистому житті, необхідно хоча б інколи спускатися з їхніх творчих емпіреїв на грішну землю і поводитися як прості люди, без запитів і примх. Ніхто з оточення — і особливо кохана ними людина — не заперечує їхньої геніальності та не принижує їхніх чеснот, але оскільки далеко не всі перебувають на їхній хвилі, інколи з ними буває доволі складно спілкуватися, а це найбезпосереднішим чином впливає на контактах з оточенням.

Риби

Рибам варто частіше цікавитися тим, чим, де і як займається у вільний час їхній партнер, як офіційний, так і — особливо! — неофіційний. І річ навіть не в тім, що він може завести собі когось, як кажуть у таких випадках, на стороні, просто складно вибудовувати стосунки з людиною, погляди, захоплення й зацікавленість якої не поділяєш, а вона, зі свого боку, так само ставиться до тебе. Для щасливого спільного життя потрібен взаємний інтерес, а інакше, навіщо жити разом.

