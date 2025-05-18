Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 19 до 25 травня

Кохання / © Associated Press

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Зміст Овен Терези Водолій

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 19 до 25 травня?

Овен

Овнам не варто квапити події у стосунках з коханою людиною, наполягаючи на тому, щоб вона робила вчинки, до яких наразі неготова. Краще дозволити ситуації розвиватися поступово, тоді вона набагато швидше складеться саме так, як їм того хочеться. Якщо ж продовжувати тиснути на партнера, домагаючись свого за всяку ціну, можна отримати результат, прямо протилежний бажаному.

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Терези

Терезам зірки не рекомендують випробовувати терпіння коханої людини, демонстративно виявляючи інтерес до інших представників протилежної статі. Загалом така поведінка цілком у їхньому стилі, тим паче, що серйозної мети вони в таких випадках не переслідують. Проте кохана людина цього не знає, тому може сприйняти безневинний флірт за серйозні стосунки, що негативно вплине на атмосферу в сім’ї.

Водолій

Водоліям потрібно навчитися довіряти коханій людині, адже якщо вони й надалі підозрюватимуть її у всіх смертних гріхах — передусім у зраді, — щасливого сімейного життя у них не вийде. Не варто сумніватися в порядності того, з ким живеш, та якщо підозри все ж виникнуть, то, можливо, є сенс розірвати стосунки. Проте схоже, що цей випадок до непорядної поведінки не має жодного стосунку.

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