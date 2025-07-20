Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 21–27 липня

Кохання / © Associated Press

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Зміст Лев Водолій Риби

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 21 до 27 липня?

Лев

Леви, які дуже люблять, щоб ними захоплювалися, можуть зустріти людину, для якої стануть центром Всесвіту — у буквальному значенні цього слова. Насправді далеко не кожен готовий пожертвувати своїм життям заради того, щоб стати другим номером, вивівши когось на перший план, тому можна вважати, що представникам знака дуже пощастило, тим паче, що почуття, що зародилося, можливо, триватиме у них все життя.

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Водолій

Водолії можуть отримати довгоочікувану звістку від людини, з якою вони давно розлучилися, але водночас з низки причин не змогли її забути. Враховуючи те, що в наш час спілкування між людьми справді не знає кордонів, можна припустити: вона на якийсь час взяла таймаут, щоб усе обміркувати і зробити висновок про те, як мають надалі розвиватися їхні стосунки. Тепер вона, схоже, готова озвучити своє рішення — і зірки впевнені, що воно виявиться позитивним.

Риби

На Риб чекає на романтичне побачення з людиною, яку вони — з винятково об'єктивних, а отже, поважних причин — давно не бачилися. Має сенс підготуватися до нього, визначивши заздалегідь теми для розмови: вони не повинні її стривожити або тим більше образити, а тільки розважити і забезпечити приємні емоції. До того ж, не варто квапити події, наполягаючи на тому, щоб стосунки перейшли в нову — активнішу — фазу, важливі події обов'язково відбудуться свого часу.

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