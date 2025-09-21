Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 вересня

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 22 до 28 вересня?

Близнята

Близнятам необхідно зрозуміти, що у складнощах зі стосунками з близькою людиною, які останнім часом негативно позначаються на їхньому настрої, винні вони самі, точніше, їхнє невміння — і небажання — обговорювати наявні проблеми. Зірки радять їм поговорити зі своїм партнером — спокійна розмова без підвищення тону та взаємних закидів багато що пояснить і розставить усе на свої місця, інакше напруженість наростатиме, і ще невідомо, до чого вона призведе.

Терези

Терезам не варто надто сильно насідати на кохану людину, буквально примушуючи її вчинити так, як вони хочуть. Найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки: з відчуття протиріччя вона робитиме все всупереч проханням — як простим, так і наполегливим. Зате якщо залишити її у спокої та й загалом відпустити ситуацію, вона, відчувши відсутність контролю, зробить усе так, як треба, а, можливо, навіть краще, тож не варто на неї тиснути.

Риби

Рибам не завадить певна частка поблажливості, яку їм бажано виявити щодо близької людини. Можливо, вона зробила дурницю, вчинивши так, як категорично не мала б, але весь час вона каялася у своїй помилці, про що вже неодноразово розповіла представникам знака. До того ж злого наміру в неї не було — лише легковажність і примхливість, а такі «гріхи» цілком можна пробачити, не роблячи з них серйозної проблеми.