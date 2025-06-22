Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 до 29 червня

Кохання / © Associated Press

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Зміст Овен Лев Скорпіон

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 23 до 29 червня?

Овен

Овнам — особливо тим, хто останнім часом зовсім запепав духом — важливо пам’ятати: хоч би як склалися обставини, не можна ставити хрест на своєму особистому житті. Найнесподіваніші та найприємніші — саме такі події в ньому можуть статися в будь-який час, особливо якщо на них зовсім не чекаєш. І саме така історія станеться з представниками знака: під час життєвого періоду, який здається їм похмурим, вони можуть зустріти людину, яка стане головною в їхньому житті.

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Лев

Левам, яким може здатися, що їхні стосунки з коханою людиною зайшли у глухий кут, зірки радять подумати про те, що в цій ситуації є й частка їхньої провини. Останнім часом вони приділяли їй вкрай малого уваги, до того ж часто ставили свої інтереси вище за інтереси своїх близьких. Настав час виправляти ситуацію, яка, на щастя, підлягає коригуванню, а почати можна з малого — влаштувати близькій людині сюрприз, наприклад, романтичну вечерю.

Скорпіон

Скорпіони можуть виявити, що людина, до якої вони вже давно відчувають таємну симпатію, відповідає їм взаємністю. Не можна сказати, що вони зовсім про це не здогадувалися, але частку сумніву в існуванні взаємності вони мали, що постійно отруювало їм настрій і світовідчуття. Але тепер — після зробленого ними відкриття — все інше є справою техніки, головне — не налякати потенційного партнера своїм — своєрідним — почуттям гумору.