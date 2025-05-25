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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 26 травня до 1 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 26 травня до 1 червня?

Рак

Ракам, які останнім часом, як їм здається, у стосунках з близькою людиною зайшли в глухий кут, зірки радять хоча б на якийсь час відволіктися від особистих проблем, а ще краще — відпустити їх. Що більше представники знака зосереджуватимуться на поточних проблемах, то менше у них шансів позбутися їх — і навпаки, тож є сенс розслабитися і дати життю чудову можливість вирішити всі важливі питання за них.

Діва

Дівам потрібно — хоча б іноді — знімати маску снігової королеви та показувати коханій людині свої почуття, які — через властиву їм стриманість — вони приховують глибоко всередині. В іншому разі можна втратити стосунки, які для них дуже важливиі. Потрібно пам’ятати про те, що далеко не всі можуть терпіти холодність і відстороненість представників знака, які вони виставляють як захист від навколишнього світу та людей, які в ньому живуть.

Скорпіон

Скорпіонам не варто боятися розставання з близькою людиною, до якого в цей час плавно підводить їх життя. По-перше, воно триватиме недовго і незабаром зміниться приємною зустріччю. А по-друге, короткочасне розставання не остудить почуття партнера, а навпаки — підігріє їх, що найсприятливішим чином позначиться на стосунках. Такий ефект настільки сподобається представникам знака, що надалі вони повторюватимуть його навмисне.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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