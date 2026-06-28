Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 28 червня до 5 липня

Озеро у формі серця / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 28 червня до 5 липня?

Телець

Тельцям, які останнім часом припинили відчувати радість від спілкування з коханою людиною, але водночас не хочуть нічого змінювати у стосунках з нею, все ж бажано зробити вибір. Варіантів у таких випадках у них лише два: або вони залишають усе, як є, і не переймаються тим, чого не можуть — або не хочуть — змінити, або наважуються на різкі кроки, які перевернуть їхнє безтурботне життя догори дриґом.

Реклама

У будь-якому разі їм доведеться взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, що навряд чи сподобається представникам цього знака, але, найімовірніше, вони таки вирішать відмовитися від змін.

Терези

Терезам дуже важливо пам’ятати: перше враження про нового знайомого, яким би — позитивним чи негативним — воно не було, виявиться найправильнішим. Що б вони не подумали про цю людину згодом — за другого чи третього погляду на неї, — уже не матиме жодного значення: можливо, воно підтвердить перші висновки, можливо, спростує їх.

Але це вже буде несуттєво: усе, що їм потрібно, вони дізнаються в перші хвилини, а то й секунди, тому зірки просять бути дуже уважними, щоб не втратити щасливий шанс, який допоможе їм налагодити особисте життя.

Козоріг

Козорогам не варто піддаватися спокусі зруйнувати наявні в їхньому житті стосунки заради нових, які наразі не набули реальних рис, а тому є не стільки реальністю, скільки мрією. Звісно, остаточне рішення мають ухвалити лише самі представники знака, тож зірки в жодному разі не відмовляють їх від цього, але закликають зайвий раз подумати про те, до яких наслідків це може призвести.

Реклама

Особливо важливо врахувати, що цей вчинок не впишеться в їхню звичну стратегію — така поведінка не властива представникам знака, а отже, згодом вони будуть нею незадоволені.

Читайте також:

Новини партнерів