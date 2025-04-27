Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 28 квітня до 4 травня

Любовний гороскоп / © Associated Press

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Зміст Овен Рак Риби

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 28 квітня до 4 травня?

Овен

Овни цілком — і не вперше — можуть зіткнутися з таким явищем у їхньому особистому житті, як службовий роман. Важко сказати, якою буде його тривалість — найімовірніше, він згасне так само швидко, як і почнеться, і до такого фіналу бажано заздалегідь морально підготуватися. Але те, що він залишить яскраві враження і незабутні спогади, зірки гарантують, а це в наш не найпростіший час уже чимало.

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Рак

Ракам доля може приготувати зустріч з людиною, про яку вони давно нічого не знають, але водночас дуже б хотіли побачити. Проте таке побачення стане для представників знака хоча і приємною, та все ж несподіванкою, що зробить їх, і без того скромних, сором’язливими та нерішучими. Зірки радять їм подолати ці якості, інакше вони знову можуть втратити кохану людину з поля зору на довгі роки.

Риби

Рибам не варто робити далекосяжні висновки з необережних слів своєї другої половинки: найімовірніше, кохана людина просто невдало пожартувала і тепер готова багато на що, щоб загладити свою провину. Небажано влаштовувати їй скандал, тут він не зарадить, а ось терпіння і розуміння здатні робити справжні дива. Результатом такої тактики стане не лише примирення, а й нова — яскрава — сторінка у стосунках.

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