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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
5893
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 30 червня до 6 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 30 червня до 6 липня?

Телець

На Тельців чекає зустріч з людиною, яку вони давно не бачили, але водночас не припиняли думати про неї і — навіть потай для самих себе — мріяли про зустріч. Схоже, доля почула їхні прохання і вирішила задовольнити їх, головне — не дати волю своєму темпераменту та не зіпсувати цим усю справу. Представники знака цілком можуть почати дорікати колись — а здебільшого й досі — коханій людині колишніми провинами, і їй це не сподобається.

Козоріг

Козороги — через властиву їм практичність — не вірять у дива, і цілком даремно. Одним з таких чудес стане для них кохання з першого погляду, яке вони завжди заперечували навіть на рівні ймовірності. Цього тижня вони можуть зустріти людину, яка зачарує їх одразу — від перших хвилин знайомства, не встигнувши сказати і слова. Головне, щоб вони викликали відповідну реакцію у відповідь — нерозділене почуття навряд чи влаштує представників знака.

Водолій

Водолії — переважно ті, хто зараз не перебуває у стосунках, — закохавшись, досить швидко можуть зрозуміти, що той, кого вони обрали, не відповідає їм взаємністю. Що ж, таке трапляється, і зірки не радять їм засмучуватися. По-перше, навіть таке кохання однаково додає життю яскравих фарб, які його прикрашають та урізноманітнюють. А по-друге, воно дозволяє насолоджуватися тим, на що в іншому разі не вистачає часу — музикою і поезією.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5893
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